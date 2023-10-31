«الأرصاد» تحذر من طقس الليلة.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وذلك مع بداية ساعات المساء، مع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق من السواحل الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري، وهي رياح شمالية شرقية ناتجة عن السحب الرعدية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ التغيرات الجوية في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وحتى صباح غد الأربعاء، ترجع إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تزامنًا مع منخفض البحر الأحمر، مما يترتب عليه تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من السواحل وحتى شمال الصعيد، إذ تتكاثر السحب الممطرة على فترات متقطعة يصاحبها رياح نشطة أحيانًا، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر بين 7 و9 درجات، على أنّ يسود طقس مائل للبرودة مع بداية ساعات الليل وحتى الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء 1-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.