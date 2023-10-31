أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 2590 جنيها

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2590 جنيها في منتصف التعاملات للشراء، بينما سجل 2570 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في مصر

«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في محلات الصاغة وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2960 جنيهًا للشراء، و2837 جنيهاً للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2220 جنيهًا للشراء، و2003 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1727 جنيها للشراء، و1713 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألفا و730 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وفي الأسواق العالمية سجلت الأونصة 1999 دولارا.