«حماة الوطن»: سيناء بقعة غالية من أرض الوطن.. وتشهد حراكا استثماريا

قال المهندس كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة الوطن، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى العريش، وتفقده لعدد من المشروعات القومية تأكيد للعالم أن مصر وطن آمن بأبنائه، عامر بجهودهم وزاخر بأفكارهم.

استغلال سيناء لصالح الوطن

وأضاف في بيان صحفي أن مصر بذلت جهودا مضنية في تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب وجماعات الشر، وفي وقت قياسي استطاعت أن تضع يدها على أرضها وتحفظ أمنها القومي وتنشئ مشروعات ضخمة وتعمر وتبني وتُرسي قواعد البنية التحتية لأهالي سيناء الكرام.

وأكد أن سيناء تمتلك من المقومات والكنوز ما يجعلها أرضا خصبة للاستثمار في شتى المجالات، مشيدا بتحركات الدولة المصرية في هذا الصدد والعمل على ربطها بمدن القناة والدلتا وجميع أنحاء مصر، وسيناء ليست فقط وجهة سياحية وإنما وجهة اقتصادية وأمنية وتاريخية مهمة لذا تحظى باهتمام كبير وخاص.

سيناء قطعة ثمينة على قلب كل مصري

وتابع: «هذه البقعة من أرض الوطن كانت ولازالت وستظل قطعة ثمينة غالية على قلب كل مصري، يحرص الجميع على حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها واستغلالها لصالح الوطن وأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليها».

وأشار إلى أن سيناء تشهد اليوم حراكا استثماريا كبيرا سياحيا وصناعيا، إذ جرى تدشين حزمة من المشروعات الصناعية تتضمن إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء، ومجمع لإصلاح وبناء السفن، ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد، ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة، ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية، ومجمع صناعي للغزل والنسيج، ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج، فضلا عن إنشاء ثلاثة محاور، وإنشاء 6 أنفاق لربط شبه جزيرة سيناء ببقية الدولة عبر قناة السويس بعد سنوات من التهميش، حيث ربطت تلك الأنفاق سيناء بكافة مدن مصر، وخلقت بيئة صالحة للاستثمارات في شمال ووسط سيناء.