مخيم جنين.. شاهد على قصـف الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين الفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في الضفة الغربية، بالتزامن مع العمليات العسكرية الوحشية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبالحديث عن الضفة لا يخلو الأمر من مدينة جنين ومخيمها اللذين دائما يكونا هدفًا لقوات الاحتلال في كل تصعيد مع الجانب الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة.

أحدث الاستهدافات الإسرائيلية لجنين

وذكر تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أحدث الاستهدافات الإسرائيلية لجنين هو ما قامت به قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 100 مركبة عسكرية وجرافتين وطائرة استطلاع مسيرة.

قوات العدو تقتحم جنين من عدة محاور

واقتحمت قوات العدو المدينة من محاور عدة وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا في إصرار واضح لجيش الاحتلال على استهداف المنشآت الطبية.

شهداء، مصابون، جرافات، آليات عسكرية، وقناصة فوق أسطح المنازل كلها مشاهد أعادت للأذهان المواجهات الدامية بين قوات الاحتلال وسكان المخيم الذين طالما عانوا من انتهاكات قوات الاحتلال.