أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1-11- 2023 في الأسواق

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الحديد اليوم الأربعاء1-11-2023 في الأسواق، وسجل سعر الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و430 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد الاستثماري

«الوطن» تنشر أسعار الحديد اليوم الأربعاء1-11-2023 في عدد من الشركات والمصانع وجاءت كالتالي.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 40 ألفا و130 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم الأربعاء1-11-2023 نحو 38 ألفًا و900 جنيه.

سعر حدید الجارحي

وسجل سعر حديد الجارحي اليوم نحو 35 ألف جنيه للطن.

سعر حدید مصر ستیل

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 35 ألفا و900 جنيه للطن.

سعر الحدید الیوم

سعر حديد الجيوشي للصلب 35 ألفا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 35 ألفا و800 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 35 ألفا و700 جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي 35 ألفا و877 جنيها.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الأربعاء1-11-2023 نحو 37 ألفًا و800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 35 ألفًا و400 جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 35 ألفا و900 جنيه.