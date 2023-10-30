زراعة 27 ألف فدان ببنجر السكر في البحيرة

أعلن موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، زراعة 27160 فدانا حتى الآن ببنجر السكر، والذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في الموسم الشتوي.

دورات توعوية في البحيرة

وأشار وكيل وزارة الزراعة في البحيرة إلى زراعة محصول بنجر السكر على ثلاث عروات متتالية، ونظراً لأهمية المحصول يقوم مجلس المحاصيل السكرية بعقد دورات بصفة مستمرة لمزارعي ومهندسي بنجر السكر بالبحيرة، وذلك لدعم المزارعين فى مرحلة التجهيز للزراعة، وتحمل 50% من تكاليف التسوية و الحرث، والتخطيط مما يقلل من تكاليف الإنتاج ويزيد عائد المزارع.

التعاقد على المساحة المنزرعة

ومن جهته، قال محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة بالبحيرة، إنه تم التعاقد على المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر، والتى بلغت مساحتها حتى اليوم 27160.5 فدان.

وأوضح أنه تم زراعة 10943 فدانا في العروة الأولى، و10065 فدانا في العروة الثانية، و6153 فدانا في العروة الثالثة، ولا تزال الزراعة مستمرة لاستكمال ما تم التعاقد عليه مع الشركات بإجمالي 28902.5 فدان، نظراً لأهمية المحصول.