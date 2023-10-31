فرص عمل للشباب من الجنسين بدمياط.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت نشرة التوظيف النصف شهرية بمديرية العمل بمحافظة دمياط عن عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين، بعدة مجالات بينها تخصصات مناسبة للمؤهلات العليا وتخصصات أخرى مناسبة للمؤهلات المتوسطة أو بدون مؤهل بعضها يحتاج لخبرة وبعضها بدون خبرة، وجميعها توفر تأمين اجتماعي وتأمين صحي، و سكن وبدل انتقال للمغتربين والراتب لا يتعارض مع الحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية بدمياط

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بنشرة التوظيف بمحافظة دمياط كالتالي:

- تطلب شركة شحن وتفريغ سائقين درجة أولى وفنيين كاوتش وفنيين معدات ثقيلة وفنيين كهرباء، مؤهلات متوسطة خبرة بالمجال دون التقييد بعدد سنوات الخبرة، سن حتى 35 عاما، مع توفير تأمين طبي وتأمين إجتماعى.

- يطلب مصنع مندوبي مبيعات ومحاسبين من الجنسين وتلى سيلز إناث وعمال إنتاج من الجنسين، مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة وبدون مؤهل سن من 35 حتى 40 عاما، مع توفير طبي وتأمين اجتماعي.

الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية بدمياط

يتم تقديم الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية بمديرية العمل بدمياط كالتالي:

- شهادة التخرج ومناسبة سنة التخرج مع السن المطلوب.

- شهادات الخبرة.

- صورة البطاقة الشصية للمتقدم للعمل.

- السيرة الذاتية.

- طلب موضح به العمل المطلوب واسم المتقدم.

- وسيلة تواصل للتواصل هاتفيا مع من تنطبق عليهم شروط فرصة العمل.

شروط الوظائف الخالية بدمياط

تنحصر شروط التقديم على الوظائف الخالية بدمياط على مناسبة الوظيفة لراغب العمل سواء التخصص أو الدراسة أو المهارات الفنية المطلوبة لكل وظيفة فضلا عن السن المناسب.

طريقة التقديم على فرص العمل بدمياط

حددت مديرية العمل بمحافظة دمياط طريقة التقديم على الوظائف الخالية يدويا بمقر مديرية العمل على ألا يتم الالتفات لأي طلبات تصل بأي طريقة أخرى سواء بريد أو إلكترونيا.