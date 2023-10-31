طلب عاجل من صن داونز لـ«كاف» قبل مواجهة الأهلي بالقاهرة

طلب نادي صن داونز الجنوب أفريقي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الحصول على 2500 تذكرة من تذاكر مباراته أمام الأهلي غدا على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

صن داونز يطالب بالحصول على 2500 مقعد لمشجعيه في مواجهة الأهلي

وقال يوجيش سنجش المدير التنفيذي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «تواصلنا بشكل عاجل مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي من أجل الحصول على النسبة المقررة لنا من الحضور الجماهيري في لقاء الغد، التي تصل إلى 2500 مشجع، وهي النسبة التي تضمنها لوائح البطولة للفريق الضيف».

صن داونز فاز على الأهلي في الذهاب

كان صن داونز نجح في الفوز على النادي الأهلي في مباراة الذهاب بهدف دون رد، الذي يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين أو الفوز بهدف نظيف والاحتكام لركلات الترجيح للتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي.