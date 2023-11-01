«الأرصاد»: أجواء مائلة للحرارة اليوم.. وأمطار بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد أجواء مائلة للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد، ومعتدلة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وأشارت الأرصاد في بيان لها إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة، وتصل إلى 35 درجة على جنوب البلاد، و33 على جنوب سيناء وشمال الصعيد، و28 درجة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

شبورة وضباب على الطرق

وأكدت الأرصاد، استمرار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية إلى مدن القناة وشمال الصعيد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ووسط وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد إلى أن أماكن سقوط الأمطار اليوم، تشمل المحافظات المطلة على البحر المتوسط بدءا من مطروح والإسكندرية والعلمين، وتشهد تكاثر السحب الممطرة بنسبة تصل لـ40%، وتمتد بنسبة 30% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وأكدت أن السواحل الشرقية وسيناء وكفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس تشهد أمطارا بنسبة 70%.