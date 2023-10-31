35 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2023، في الأسواق ومحال الصاغة المصرية، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2560 جنيها، ليكون بذلك تراجع 35 جنيها، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية التي كانت 2595 جنيهًا، وفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب في التعلاملات المسائية اليوم الثلاثاء 31-10-2023، في الأسواق ومحال الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا، نحو 2560 جنيها للشراء، و2540 جنيها للبيع في محال الصاغة، مقارنة بـ2595 جنيهًا سعر الجرام في التعاملات الصباحية، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً إلى 2926 جنيها للشراء، و2903 جنيهات للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2194 جنيها للشراء، و2177 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1707 جنيهات للشراء، و1693 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 20 ألفا و480 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

ووصل سعر الأوقية في الأسواق العالمية، عند مستوى 2005.67 دولار في الوقت الحالي، وأشار محللون إلى أن هناك نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، وذلك مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.