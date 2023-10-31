أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2023.. استقرار في الأسواق

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2023 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة في ظل أن الأسعار تراجعت أمس الاثنين في منتصف التعاملات بقيمة وصلت إلى 10 جنهيات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-10-2023 والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2570 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية 2937 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2203 جنيهات شراء.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون ضريبة 1718 جنيها.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 في بداية التعاملات الصباحية إلي 1471 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

- وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية يسجل 20560 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الأونصة اليوم تبلغ 91523 جنيها.