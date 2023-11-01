ميرال الهريدي: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تؤكد التضحية بكل غال للحفاظ على أرضنا

قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر الكتيبة 101 بالعريش تأتي تأكيدا للموقف المصري الثابت تجاه رفض جميع محاولات الاقتراب من الأراضي المصرية أو مجرد المساس بالأمن القومي المصري، والاستعداد للتضحية بكل ما هو نفيس وغالٍ في سبيل الحفاظ على تراب سيناء، فضلا عن العزم لاستكمال طريق التنمية الاقتصادية المستدامة على أرض الفيروز.

ميرال الهريدي: الدولة المصرية وضعت سيناء نصب أعينها

وأشارت «الهريدي» في بيان لها إلى أن الدولة المصرية وضعت سيناء نصب أعينها وجعلتها في مقدمة الأولويات على خريطة التنمية، لا سيما بعد سنوات من مكافحة الإرهاب على أرض سيناء، وتعمل على مواصلة تعميرها وبنائها وهذا ما خططت إليه الجهود المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحققت اليوم طفرة غير مسبوقة على صعيد الإنجازات والمشروعات القومية التي أحيت المسار التنموي في أرض الفيروز.

وأدانت القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، الذي راح ضحيته أكثر من 800 شهيد، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في تعذيب وموت المواطنين الأبرياء باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

ميرال الهريدي: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع حملات الإبادة الجماعية

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع حملات الإبادة الجماعية التي لا تميز بين الطفل والشيخ، وماضية تحصد في الأرواح بالطرق الشنيعة التي لا تعرف الدين أو القانون أو الأخلاق.

ولفتت الهريدي إلى أن جرائم الاحتلال فاقت الحد وتحتاج إلى التصدى لها من خلال آليات فرض العقوبة طبقا لنصوص القانون الدولي الذي أكد أن تلك الجرائم يجرى تصنيفها ضمن جريمة الحرب التي تستوجب توجيه محاكمة دولية عاجلة لدولة الاحتلال؛ لمحاسبتها على ما اقترفته من انتهاكات في حق الأبرياء من المدنيين في قطاع غزة طيلة الأيام الماضية.