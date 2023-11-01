مدربة بـ«1000 يوم ذهبية»: تدريبات خاصة لمساعدة الحوامل على الولادة الطبيعية

قال الدكتورة هند عبدالسلام، مدربة فريق المبادرة الرئاسية «1000 يوم ذهبية»، إنّ معدل نسبة حالات الولادة القيصرية في ارتفاع ملحوظ، بنسبة تخطت في بعض المحافظات 90%، موضحة أن هناك عدة أسباب أدت إلى عدم الولادة الطبيعية، قائلة: «لحد أجيال جدودنا كانوا بيولدوا طبيعي».

تأهيل الأم جسديًا للولادة الطبيعية

وأوضحت المدربة خلال لقائها ببرنامج 8 الصبح، المُذاع عبر فضائية DMC، أننا نعمل على تأهيل الأم جسديًا، أنها تقوم بالولادة الطبيعية وليست القيصرية قائلة «إن الأم تأهيلها العضلي لم يكن مناسبًا أنها تقوم بعملية الولادة الطبيعية، ولا أنها تمارس ألعاب الليقة البدنية».

تمارين رياضية للسيدات الحوامل

وأشارت إلى أنّ كثير من السيدات اختلفت حياتهن، عن حياة الريف وأعمالها اليومية في خدمة أسرته، قائلة «أمهاتنا زمان كانت تقوم بالتمارية الرياضية لأنها تمارين صحية وضرورية لصحة الأم والجنين في فترة الحمل».