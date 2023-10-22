خطوات وشروط تحويل حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل.. الثلاثاء آخر موعد

عملت وزارة الإسكان على فتح باب تحويلات وحدات منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وشهد الإعلان تزايدًا في إقبال المواطنين على التقديم، إذ وصل عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل إلى 3036 طلبًا، لذا تستعرض «الوطن» خطوات وشروط التحويل للتسهيل على المواطنين.

آخر موعد للتحويل

وحددت الوزارة آخر موعد لغلق باب التحويلات لوحدات منخفضي الدخل بسكن لكل المصريين، موضحة أن آخر موعد لغلق باب التحويلات هو يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023.

شروط التحويل

ويوفر هذا الإعلان وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين الذين سوف يتم قبولهم ضمن إعلان التحويلات، وفقا للشروط المحددة والتي جاءت على النحو التالي:

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

- ألا يكون سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

خطوات التحويل

ويمكن التحويل باتبع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني من هنــــــــــا.

- الضغط على «مركز خدمة المواطنين».

- الضغط على «الطلبات».

- الضغط على «طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية».

- اختيار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة أومركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

- يجب على المواطن تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني.

وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل «35 جنيهًا».

ماذا يحدث في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة

وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي:

1- المتزوج ويعول ويشمل ذلك «الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول»، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

2- المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

3- الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.