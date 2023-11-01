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وفاة الفنان العالمي تايلر كريستوفر عن عمر ناهز 50 عاما

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:46 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
تايلر كريستوفر

تايلر كريستوفر

توفي الفنان العالمي تايلر كريستوفر، الذي اشتهر بدوره الطويل في المسلسل التلفزيوني «المستشفى العام»، عن عمر ناهز الـ50 عاما.

وأعلن خبر وفاته، الفنان موريس بينارد، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «كريستوفر توفي صباح الثلاثاء في شقته في سان دييغو بسبب أزمة قلبية، كما أكد مدير أعماله، تشي موي لو، وفاة كريستوفر».

وفاز تايلركريستوفر بجائزة Daytime Emmy Award في عام 2016 لأفضل ممثل رئيسي بدور ستيفان ديميرا في مسلسل «Days of Our Lives»،.

بينما اشتهر بلعب دور نيكولاس كاسادين في مسلسل «المستشفى العام» من عام 1996 إلى عام 2016، وظهر أيضًا في العديد من البرامج التليفزيونية والأفلام الأخرى.

زواج تايلر كريستوفر

وكان تايلر متزوجا من الممثلة إيفا لونجوريا من عام 2002 إلى 2004، ثم تزوج من المراسلة الرياضية برين بيديجو عام 2008 وأنجبا طفلين، وانفصلا في 2021.

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