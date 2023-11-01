توزيع 4 أطنان لحوم على قبائل قرية «الزيات» في محافظة مطروح

وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته لتجمعات قرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح بتوزيع هدايا مؤسسة الأورمان الخيرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بإجمالي 4 أطنان من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا يتم توزيعها بعدد من التجمعات الصحراوية وقبائل قرية الزيات ومناطق أخرى تحت إشراف رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

توزيع 200 كرتونة مواد غذائية

كما أهدى محافظ مرسى مطروح القرية وتوابعها عدد 200 كرتونة مواد غذائية مهداة من بنك الكساء والطعام مع التوجيه لرئيس القرية ومديرية التضامن الاجتماعي بتوزيعها على أهالي التجمعات من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات الأهالي مؤكدا الإسراع في تلبيتها.

انضمام الزيات إلى حياة كريمة

وأكد محافظ مطروح انضمام قرية الزيات وتجمعاتها للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع إقامة وانشاء كافة الاحتياجات التى جري حصرها بمشاركة الأهالي خلال الحوار المجتمعي حول مشروعات المبادرة بالقرية والتي سيتم تنفيذها قريبا.

الإستماع إلى احتياجات قرية الزيات

واستمع محافظ مطروح لمطالب الأهالي ومنها الدفع بمزيد من سيارات نقل المياه لقرية الزيات وتجمعاتها ،والتنسيق مع وزارة الاتصالات لتقوية شبكة الاتصالات لسد حاجة المنطقة لشبكة محمول ودراسة مطلب الأهالي لوحدة إسعاف بالقرية، والتوجيه لمديرية التربية والتعليم لدراسة فتح فصل للصف الثالث الإعدادي بمدرسة القلب الكبير للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم حيث تقع أقرب مدرسة اعدادى على بعد 20 كم بمنطقة سيدى حنيش، ودراسة حاجة تجمع الموالك وإبراهيم واحد لمدرسة فصل واحد بنات ودراسة توفير واستكمال كافة الاحتياجات والمرافق لمدرسة القلب الكبير مشيراً إلى أهمية المشاركه المجتمعية بالتنسيق مع مديرية التضامن لتوفير وسيلة مواصلات للمعلمين والطلاب لتيسير الوصول للمدرسة.

دراسة مطلب أهالي القرية

كما وجه محافظ مطروح لإدارة تنمية القرية لدراسة مطلب الأهالي التخفيف من الأعباء الاقتصادية لحرث الأرض وكذلك معاينة برابخ عدايات مياة الأمطار وإعادة النظر في ما تم من رفع برابخ على طريق التجمع، كما وجه مديرية الصحة بالدفع بمزيد من القوافل الطبية المتنقلة لتوفير مزيد من الخدمات الصحية لأهالي التجمعات وكذلك زيادة القوافل البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.