رئيس «زراعة الشيوخ»: مصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية «عطاء لا يتوقف»

أكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرار فتح معبر رفح واستقبال الحالات الإنسانية من المصابين والجرحى الفلسطينين، بالإضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين، موضحا أن ذلك يأتى ضمن خطوات الدولة المصرية تجاه دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين.

فتح معبر رفح واستقبال الحالات الإنسانية

وأضاف في تصريحات اليوم أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية عبر التاريخ «عطاء لا يتوقف» وكانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، انطلاقا من حرصها على القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية، وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودا كبيرة، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، والعمل على إيقاف عجلة الحرب التي تقوم بها قوات الأحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن قرار مصر بالسماح بدخول الجرحى والمصابين من الفلسطينين إلى مصر عبر معبر رفح موقف إنساني، يؤكد الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية.

جريمة مكتملة الأركان تجاه أهالي غزة

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره وتحمل المسئولية في وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك العدوان جريمة مكتملة الأركان تجاه الأبرياء في قطاع غزة.