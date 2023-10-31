تدشين حملة «الكلمة كلمتك» لتعزيز المشاركة السياسية في القليوبية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، فعاليات تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالمحافظة، وأدار حلقة النقاش الدكتور علوم حميدة مقرر جلسات مجلس النواب، وذلك بحضور عدد كبير من الكيانات الشبابية المختلفة وأعضاء نموذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ وطلاب وطالبات جامعة بنها.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني ثم كلمة لمحافظ القليوبية، أكد خلالها على أهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية وأنها تعد واجباً وطنياً وأحد أهم الاستحقاقات الدستورية، والتي يجب أن يتمسك بها كل مصري للحفاظ على الوطن ومكتسباته التي تحققت في الفترة الماضية لنثبت للعالم أجمع أن المصريين قادرون على أن يلبوا نداء الوطن في كل الميادين وأن لديهم كل العزيمة والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة

وأشاد المحافظ بالحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبا وطنيا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها فالدولة المصرية هي دولة الشباب، فوفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الشباب يمثل أكثر من 60% من تعداد سكان مصر، مشيرا إلى تنفيذ جلسات وندوات بالمراكز والأحياء خلال الأيام المقبلة ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.