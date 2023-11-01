تضامناً مع غزة.. 4 دول تسحب سفراءها وشركات صينية تعاقب دولة الاحتلال

مع استمرار الاعتداءات التي تشنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ25 على التوالي، بدأت عدة دول تمارس الضغوط السياسية على حكومة الاحتلال، حيث قررت 4 دول سحب سفرائها من دولة الاحتلال وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، كما قامت شركة صينية بحذف اسم إسرائيل من خرائطها.

بدأت حملة الضغوط السياسية على حكومة الاحتلال في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن، عندما قال إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يجب النظر إليه على أنه يقتصر على عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي، وإنما نتيجة سنوات طويلة من الاحتلال والضرب بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.

سحب سفراء وقطع علاقات مع إسرائيل

وأصبحت المملكة الأردنية أول دولة عربية تتخذ قراراً بسحب سفيرها من تل أبيب، اليوم الأربعاء، كما طلبت عدم عودة سفير الاحتلال إلى عمان، التي غادرها قبل أيام، لتنضم الأردن بذلك إلى 3 دول أخرى في أمريكا اللاتينية، أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلنت بوليفيا عن قطع علاقتها مع إسرائيل، للمرة الثانية بعدما اتخذت إجراءً مماثلاً في عام 2009، بسبب العدوان على غزة.

جاءت الخطوة من قبل بوليفيا بعد إعلان كولومبيا سحب سفيرها من كولومبيا، وبعدها بأيام قليلة، أعلنت دولة شيلي سحب سفيرها من إسرائيل، لتصبح ثالث دولة من أمريكا الجنوبية تقطع علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل تسحب سفراءها من 3 دول عربية

جاء قرار المملكة الأردنية بسحب سفيرها من تل أبيب، بعد أسابيع قليلة من سحب دولة الاحتلال سفرائها من 3 دول عربية، على خلفية تزايد حملات التضامن مع فلسطين المحتلة، وهي الأردن ومصر والمغرب.

إيقاف رحلات الطيران إلى إسرائيل

لم تكن خطوات سحب السفراء أو قطع العلاقات هي الأمر الوحيد للضغط على حكومة الاحتلال، وإنما أعلنت المملكة المغربية إيقاف رحلات الطيران من وإلى تل أبيب بسبب الوضع الأمني، كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن وقف رحلات الطيران مع دولة الاحتلال حتى نهاية نوفمبر، وكذلك قررت سلطنة عمان عدم السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي، في خطوة تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي ينزف في ظل الحرب على غزة.

الصين تدخل على خط الأزمة

ودخلت الصين على خط الأزمة، عبر شركات خاصة، قامت بحذف اسم إسرائيل من الخرائط على موقعها، حيث اختفى اسم إسرائيل من خريطتين على موقعي «بايدو» و«علي بابا» في الصين، دون أي تعليق من إسرائيل حتى الآن.