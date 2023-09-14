أشياء عليك الحذر منها عند الشراء أون لاين في الأوكازيون الصيفي.. اعرفها

أشياء عليك الحذر منها عند الشراء أون لاين في الأوكازيون الصيفي.. اعرفهيحرص الكثير من الراغبين في الشراء بالأوكازيون الصيفي على البحث عن العروض المناسبة لهم، والأماكن والشركات والبراندات التي تمكنهم من الحصول على أفضل خصم ممكن، وتقدم الكثير من الأماكن التي توفر خدمة البيع عبر الإنترنت العديد من العروض المختلفة، وقد يتعرض المشتري لعمليات النصب عند الشراء أون لاين في الأوكازيون الصيفي.

ويحرص جهاز حماية المستهلك دائما على توجيه النصائح للمواطنين عند الشراء حتى يحصلون على حقوقهم بالكامل، ونوضح من خلال هذا التقرير نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند الشراء أون لاين، والتي يجب اتباعها عند الشراء في الأوكازيون الصيفي، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

أشياء يجب الحذر منها عند الشراء أون لاين في الأوكازيون الصيفي

- يجب أن يتأكد المشتري من العنوان الحقيقي للبائع الذي يشتري منه عبر الإنترنت ومن رقم الهاتف الخاص به إذا كانت لديه أسألة أو مشكلات.

- يجب أن يعلم المشتري ما الذي يشتريه على وجه التحديد، وقراءة الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير.

- يجب أن يكون المشتري على علم بالتكلفة وحساب الشحن والتسليم، مع مراعاة احتياجات الميزانية في التكلفة الإجمالية لأمر الشراء.

- يجب أن يقوم المشتري بسداد استخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية

- يجب التحقق من شروط البيع مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.

- يجب طباعة سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت والاحتفاظ بها.

- يجب على المشتري أن يتحقق من شروط البيع مثل سياسات استرداد أمواله وتواريخ التسليم هل يمكنك رد المشتريات واستعادة أمواله بالكامل إذا لم يرضى عن المشتريات، وفي حالة قيامه برد المشتريات، يجب أن يتحقق ممن يتحمل تكلفة الشحن وإعادة التخزين، والتأكد من تاريخ استلامه لأمر الشراء.

- عليه أن يتحقق من سياسة الخصوصية وقراءة سياسات الخصوصية للموقع، فهي توضح المعلومات الشخصية التي يجمعها الموقع وكيفية استخدامها وما إذ كانت تقدم للغير أم لا.

- إذا لم جد المشتري سياسة للخصوصية أو إذا عجز عن فهمها فيجب أن يتعامل مع مكان آخر يقدم خدمة أفضل للمستهلكين.