مسلم: التهجير مرفوض رسميا وشعبيا في مصر وفلسطين أيضا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه لا يوجد أي دخول أو خروج على المعبر إلا بوساطة وموافقة مصرية، مشددًا على أن نقل الفلسطينيين إلى مصر مرفوض شعبيا ورسميا.

وأضاف مسلم خلال لقاء عبر قناة «الحرة»: «المعبر من ناحية مصر ملك وتابع للسيادة المصرية، وأي خروج أو دخول منه يجب أن يتم بموافقة مصرية، ونتذكر أنه منذ أسبوع تقريبا توسطت مصر وأخرجت محتجزتين من المعبر بالإضافة إلى شاحنات كثيرة».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن إسرائيل تركز على إبادة الفلسطينيين سواء حماس أو غير حماس، بدليل ارتقاء مئات الشهداء في الضفة الغربية التي لا علاقة لها بغزة موطن حماس الرئيسي، كما أن الاحتلال يستهدف المستشفيات التي يوجد بها مرضى وأطفال وسيدات، كما أن أغلب الشهداء الفلسطينيين من المرضى والأطفال والسيدات.

وواصل: «لا أعتقد أن هناك صفقة لدخول مدنيين، والحديث عن الأجانب فقط، وتابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء على معبر رفح بأنه لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر».

محاولات إجلاء الفلسطينيين أمر مرفوض

وأكد، أن مطاردة الفلسطينيين ومحاولة إجلائهم أو تهجيرهم من غزة إلى مصر كلام مرفوض مصريا على المستويات كافة، والمستوى الشعبي والمستوى الرسمي، كما أنه مرفوض فلسطينيا وعربيا.

تظاهرات ضد التهجير

وشدد، أن المصريين تظاهروا منذ أسبوعين للتنديد بالتهجير وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذي قاله بخصوص عدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.