إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية أزالت 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني بنطاق مركزي إطسا والفيوم، على مدار الـ48 ساعة الماضية، وذلك خلال الحملات المكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم إزالة 42 حالة تعد بالبناء المخالف في مركز ومدينة الفيوم، على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني، بواقع إزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3 أفدنة و14 قيراطًا و18 سهمًا، وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، بمساحة 525 متر مربع.

حملات إزالة في كل مكان

وذكر محافظ الفيوم أنّ حملات إزالة التعديات، شملت مختلف أحياء مدينة الفيوم، وعدد من القرى ضمت، الناصرية، وتلات، والشيخ فضل، ودسيا، والزاوية، والعدوة، وهوارة المقطع، وإبجيج وزاوية الكرادسة، وخلف ميزان البسكول بالطريق الدائري لمدينة الفيوم.

إزالة 16 تعد على الأراضي الزراعية

وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني بنطاق مركز ومدينة إطسا، بواقع إزالة 14 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 10 قيراط وسهمين، وحالتين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمساحة 375 متر مربع، وشملت التعديات قرى قلمشاه، وعزبة الهيشة بقرية دفنو، وعتامنة المزارعة بقرية جردو، وبجوار محطة الصرف بمركز إطسا.

إزالة كافة أنواع مخالفات البناء

وأوضح أنّ التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة شملت صبات لأسقف خرسانية، ومباني منازل بالبلوك الأبيض، وأسوار، وقواعد وسملات خرسانية، وحفر أساسات، وشدات خشبية، وتمت مصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفات.

إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة

وشدد محافظ الفيوم، بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بأي تعديات عليها وتطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المسئولين المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني نحو ملف التعديات على الأراضي الزراعية أو عدم الإبلاغ عن المخالفات.

وأكد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات لشن حملات لإزالة أي تعديات في المهد، وتكثيف الأكمنة عند مداخل المدن والقري لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط المخالف منها ومصادرتها.