«موزعي الأدوية»: وفرنا 15 شاحنة مستلزمات طبية لقطاع غزة

مع احتدام المعارك في قطاع غزة على خلفية الحرب الدائرة ما بين الفلسطينين وإسرائيل، لم تنس مصر مكانتها الرائدة في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومده بالأدوية والعقاقير ومستلزمات المستشفيات لمساعدة الطواقم الطبية هناك للوقوف بوجه الاحتلال والحيلولة دون خروج مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة.

عواد: سيتم إرسال الشاحنات خلال الأيام القليلة المقبلة

يقول الدكتور محمد عواد، المنسق العام لمخازن الأدوية في لجنة شعبة موزعي الأدوية بالغرف التجارية، إن الشعبة نجحت في جمع عدد كبير من المستلزمات الإغاثية والأدوية، والتي وصلت إلى أطنانٍ من كل المستلزمات الطبية ومستلزمات المستشفيات، كدفعة ثانية، وهي الشاحنات التي سيجرى إرسالها، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف «عواد»، لـ«الوطن»، أنّ الشعبة نجحت بالفعل في ملء 15 شاحنة من نوعية «جامبو كبير» من مختلف المخازن المصرية من أجل مد قطاع غزة بها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المخطط له أن تصل الشحنات المصرية إلى قطاع غزة في يوم 5 من الشهر الجاري.

الشحنة تضمنت 30 طن مسلتزمات وأدوية

وأوضح المنسق العام لمخازن الأدوية في لجنة شعبة موزعي الأدوية بالغرف التجارية، أنّ الشحنة الأخيرة التي مدت بها مصر قطاع غزة منذ أيام كانت أولى الشاحنات وصولا إلى الجانب الفلسطيني، لافتا إلى أن الشحنة الماضية تضمنت 30 طن من الأدوية والعقاقير، وملأت 7 شاحنات كبيرة و4 عربات فئة النصف نقل، جرى إفراغها بمخازن الهلال الأحمر في الجانب الفلسطيني.

وشدد على أن ما نجحت به الشعبة من توفيره للجانب الفلسطيني جاء بفضل تضافر الجهود بين مخازن وموزعي الأدوية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتم إرسال تلك المستلزمات من قبل لجنة توزيع الأدوية وبالاشتراك مع مخازن سيناء.