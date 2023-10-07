ضبط 60 طن أسمدة ومخصبات زراعية محظور تداولها داخل مخازن بالمنوفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مخازن للاتجار في الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز أشمون بالمنوفية وتجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية خاصة بالجمعيات الزراعية.

التنسيق مع مديرية أمن المنوفية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية تم ضبط المدير المسؤول، وعثر بداخل المخازن المشار إليها على (38,55 طن أسمدة ومخصبات زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية - 21,70 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون أي فواتير شراء وبدون ترخيص من الجهات المعنية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.