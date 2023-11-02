تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر وفي شارع رمسيس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات

يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس.

- شارع الهرم يشهد كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، أما باقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل توجد كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.

الحالة المرورية في شارع رمسيس

- شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى نصل إلى غمرة.

- كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين يشهد كثافات مرورية.

- شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وتوجد كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، وهي كثافات بسيطة ومتقطعة.