انطلاق المؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية لأفريقيا والشرق الأوسط الأحد

نفذت وزارة النقل اصطفافا بالساحة الخارجية لمعرض ومؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا Trans MEA» 2023»، المقر انعقاد خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروعات الجر الكهربائي أول قطار إقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومونوريل شرق وغرب النيل، وقطارات الخط الثالث للمترو وعربات نقل البضائع بالسكك الحديدية «عربة قلاب – عربة غلال»، فضلا عن مزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد، ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة «الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس».

توطين صناعة وسائل النقل

وأوضحت الوزرارة أنّ انعقاد الدورة الخامسة للمعرض تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر»، انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات النقل السككي بجمهورية مصر العربية، حيث قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي، بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية، حيث تم الشراكة مع عدد 8 شركات عالمية من خلال «مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود»، لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المعرض حقق نجاحا كبيرا خلال الدورات السابقة، مما كان دافعا قويا لاتخاد قرارا بإقامة المعرض سنويا، لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل، ويعتبر المعرض كمنصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل، بالإضافة إلى حضور السادة وزراء النقل العرب والأفارقة وسفراء الدول وكذلك المؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.

خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل

ولفتت الوزارة أن المعرض بعد انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير وميكنة العمل الإداري بالدولة من خلال أحدث أنظمة التحول الرقمي كأحد ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية، ويقام المعرض في إطار الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ خطة شاملة، لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات «الطرق والكباري- السكك الحديدية- مترو الأنفاق والجر الكهربائي- المواني البحرية - المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية- النقل النهري» خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات بلغت 2 تريليون جنيه.