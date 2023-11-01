«مصر للطيران» تفتتح خطا جويا مباشرا مع العاصمة الإندونيسية

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلي متنها 234 راكبا، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الثلاثاء والخميس.

افتتاح خط القاهرة جاكرتا يلبى رغبات العديد من العملاء

وقال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ افتتاح خط القاهرة جاكرتا يلبى رغبات العديد من العملاء من الجانبين المصرى والإندونيسي، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين،.

وأضاف أنّ السوق الآسيوي من الأسواق ذات الحركة الكثيفة التي نأمل أن تحقق مردودا إيجابيا في ظل ارتفاع معدلات التشغيل، وتحسن حركة السياحة الآسيوية الواردة إلي مصر، مشيرا إلى أنّ الشركة الوطنية لن تتوقف عن طموحاتها في الوصول بعملائها إلي أكبر عدد من النقاط حول العالم، خاصة في ظل المنافسة بين شركات الطيران لجذب المزيد من العملاء.

ومن جانبه، أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنّ الشركة تضع نصب أعينها دراسة احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية، ويحقق العديد من الأهداف الإقتصادية للدولة المصرية.