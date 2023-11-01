رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مصر للطيران» تفتتح خطا جويا مباشرا مع العاصمة الإندونيسية

كتب:

أيمن حمزة
11:30 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
مصر للطيران تفتتح خط مباشر مع جاكارتا الاندونيسية

مصر للطيران تفتتح خط مباشر مع جاكارتا الاندونيسية

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلي متنها 234 راكبا، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الثلاثاء والخميس.

 

افتتاح خط القاهرة جاكرتا يلبى رغبات العديد من العملاء 

وقال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ افتتاح خط القاهرة جاكرتا يلبى رغبات العديد من العملاء من الجانبين المصرى والإندونيسي، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين،.

وأضاف أنّ السوق الآسيوي من الأسواق ذات الحركة الكثيفة التي نأمل أن تحقق مردودا إيجابيا في ظل ارتفاع معدلات التشغيل، وتحسن حركة السياحة الآسيوية الواردة إلي مصر، مشيرا إلى أنّ الشركة الوطنية لن تتوقف عن طموحاتها في الوصول بعملائها إلي أكبر عدد من النقاط حول العالم، خاصة في ظل المنافسة بين شركات الطيران لجذب المزيد من العملاء.

ومن جانبه، أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنّ الشركة تضع نصب أعينها دراسة احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية، ويحقق العديد من الأهداف الإقتصادية للدولة المصرية.

اقرأ المزيد:

مجلس إدارة ماونتن فيو يصدر قرارا بتعيين وائل عز ووائل لطفي كرئيسين تنفيذيين لقيادة الشركة

الطيار محمد عليان مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

وزير الطيران المدني: مطار سفنكس الدولي يشهد انتعاشة كبيرة في الحركة الجوية

ثوران بركان «شيفيلوتش» يُغلق المدارس ويهدد الحركة الجوية في روسيا

وزيرا السياحة والطيران المدني يبحثان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية لمصر

"إيروفلوت" الروسية تأمل في استئناف الحركة الجوية بحلول الربيع المقبل

"محجوب" يتفقد مطار مطروح قبل استئناف الحركة الجوية

الخدمات الجوية بمصر للطيران: مستعدون للعمل فور عودة الحركة

سكوت درينان نائبا لرئيس قسم الحركة الجوية بـ"هيونداي"

روسيا تفرض قيودا مؤقتة على الحركة الجوية مع 3 دول

المترو: انتظام الحركة بالخطوط الثلاثة رغم سوء الأحوال الجوية

انتعاش حركة السياحة بالفيوم.. أفواج متعددة الجنسيات تزور هرم هوارة

وزير الآثار: نمو حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 40% خلال 6 أشهر

مصر تحقق أعلى معدلات في حركة السياحة الوافدة خلال النصف الأول من 2023

نقيب السياحيين: 40% زيادة في حركة السياحة مقارنة بالعام الماضي
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.