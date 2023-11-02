جامعة طيبة تنظم تدريبات عملية لطلبة برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية

نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، لأحد الفنادق بالأقصر، للتعرف على طريقة العمل داخل المكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي للغرف، في إطار التطبيق العملي لمادة التدريب الميداني.

جاذ ذلك تحت إشراف الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وفاطمة عبدالحميد، عضو هيئة التدريس المعاونة بالكلية، وكان في استقبالهم، نرمين عادل، من مكتب علاقات النزلاء، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

تقنيات التكنولوجيا الحديثة

وأوضح الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج خدمات فندقية، أن التدريب بدأ بالتعريف بقطاع المكاتب الأمامية، والحجز وعلاقات النزلاء، ومهام مكتب الاستقبال، ومناقشة مدى استخدام فنادق الأقصر، لتقنيات التكنولوجيا الحديثة، وسلبيات وايجابيات استخدامها.

نزلاء ال VIP

وأضاف آدم، أن الطلاب تعرفوا خلال التدريب على إجراءات العمل داخل الغرف الفندقية، وكيفية التعامل وتجهيز الغرف الفندقية للنزيل، والإجراءات التي تتم في الغرفة عقب مغادرته، والتعرف على ما يتم تقديمه للنوعيات المختلفة للنزلاء داخل الغرف مثل نزلاء ال VIP، كما تعرفوا على الفرق بين الغرف الجونيور سويت، ورويال سويت، والفيلا روم، (deluxe room، executive room)، وكذا التعرف على إجراءات العمل داخل المطاعم الإيطالية والصينية والشرقي والكبابجي.