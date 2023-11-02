محافظ الغربية: إنشاء محاور مرورية لرفع كفاءة الطرق الرئيسية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تُنفذ على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

أعمال تنفيذ الطرق

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها اليوم، لمتابعة أبرز المشروعات في كفر الزيات والمحلة الكبرى، بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إذ تفقد أعمال تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يجري إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية، بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي.

أعمال إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات

وأوضح محافظ الغربية، أنّ أعمال إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات، تأتي من خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، ووجه محافظ الغربية خلال الجولة، بسرعة إنهاء الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروع، والتأكيد على مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.