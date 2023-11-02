قوات الاحتلال تقتحم مستشفى بالقدس المحتلة.. وتعتقل عددا من المرضى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المقاصد في بلدة الطور بالقدس المحتلة، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، نقلا عن شهود عيان، إن جنود الاحتلال حاصرت المستشفى ومنعت المتواجدين فيه من الخروج.

وأضاف الشهود أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قسما مخصصا للمرضى الذين أنهوا علاجهم من قطاع غزة، واعتقلت عددا من الموجودين داخله ومن قسم الطوارئ.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 134 شهيدا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني يدعى يزن عثمان بكر شيحة، 23 عاما، من بلدة عناتا، متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة البيرة.

الاعتداء على جنازات الشهداء

وفي محافظة قلقيلية، شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الشاب قصي مزيون قرعان، البالغ من العمر 23 عاما إلى مثواه الأخير، فيما ردد المشاركون في التشييع الهتافات التي تندد بجرائم الاحتلال التي ترتكب يوميا بحق الفلسطينيين،، رافعين الأعلام الفلسطينية.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي،، على موكب تشييع جثمان الشهيد الطفل أيهم محمود الشافعي «14 عاما»، بمدينة البيرة، بإطلاق الرصاص باتجاه المشاركين.

وفي إطار سياسة الاعتقالات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الجاري، اعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيين اثنيين بينهم أسير محرر يدعى مجدي عبدالرحمن أبو خميس من بلدتي فقوعة وقباطية بمحافظة جنين.

المستوطنون يواصلون التصعيد

وواصل المستوطنون الإسرائيليون، استفزازاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا مركبة، وهاجموا منازل الفلسطينيين، في بلدة دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما تجمهر عشرات المستوطنون، على مفرق قرية جيت شرق قلقيلية وعرقلوا حركة مرور الفلسطينيين والمركبات.

كما أضرم مستوطنون، النار في أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية جيت، جنوب نابلس، كما هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات الفلسطينيين، بالحجارة قرب قرية دير شرف، غرب نابلس.

وانتشرت مجموعة كبيرة من المستوطنين، على مدخل بيت ليد، وعلى طول الشارع الواصل بين طولكرم ونابلس، ومنعت المركبات من المرور تحت تهديد السلاح.وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت إصابته بالخطيرة، قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس، واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدات رامين وعنبتا وبيت ليد وسفارين وبلعا، شرق محافظة طولكرم.

وفي وقت سابق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز عناب العسكري شرق طولكرم من الاتجاهين، ومنعت المركبات من المرور، كما أجبر جنود الاحتلال، قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم، في قرية دوما جنوب نابلس.

سياسيا، جددت وزارة الخارجية الباكستانية على لسان الوزير جليل عباس جيلاني، موقف «إسلام آباد» الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، مطالبا إسرائيل بوقف العدوان على الفلسطينيين وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، واعتبر جيلاني، أعمال إسرائيل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقوانين الدولية.