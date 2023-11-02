تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023.. 1117 جنيها للطن

سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023، تراجعًا كبيرًا بلغت قيمته نحو 1117 جنيهًا بالنسبة لحديد عز، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023، في المصانع والشركات، كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و266 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 40 ألفا و130 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 2-11-2023، نحو 38 ألفًا و900 جنيه.

سعر حدید الجارحي

وسجل سعر حديد الجارحي اليوم، نحو 38 ألف جنيه للطن.

سعر حدید مصر ستیل

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 38 ألفًا و900 جنيه للطن.

وسعر حديد الجيوشي للصلب 38 ألفًا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 38 ألفًا و800 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 38 ألفًا و700 جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي 38 ألفًا و877 جنيهًا.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الخميس 2-11-2023، نحو 39 ألفًا و200 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 38 ألف جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 38 ألف جنيه.