تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس.. اعرف جميع الأنواع

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023 في الأسواق، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري 37 ألفًا و550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد الاستثماري

وتنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023 في عدد من الشركات والمصانع وجاءت كالتالي.

سجل سعر الحديد الاستثماري 37 ألفًا و550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع مقارنة بـ 38 ألف و266 جنيه صباحا بانخفاض 716 جنيه.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 39 ألفا و927 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، بدلا من 40 ألف و130 جنيه

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 2-11-2023 نحو 38 ألفًا و900 جنيه.

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 38 ألفًا و900 جنيه للطن.

وسعر حديد الجيوشي للصلب 38 ألفًا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 38 ألفًا و800 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 38 ألفًا و700 جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي 38 ألفًا و877 جنيهًا.

سجل سعر حديد بشاي نحو 39 ألفًا و200 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 38 ألف جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 38 ألف جنيه.