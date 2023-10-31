توقعات بتراجع أسعار الحديد إلى 38 ألف جنيه للطن

توقع المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الحديد في مصر إلى مستويات 38 - 40 ألف جنيه للطن خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات 42 ألف جنيه، مع جهود الدولة لضبط الأسعار في الأسواق، وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قيام الدولة بحملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة، من الممكن أن يساهم في تراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.

وأشار «الزيني» إلى أن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد هو عدم استقرار سعر الصرف، إذ أن جميع مدخلات الإنتاج الخاصة بالحديد يتم استيرادها.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء، 40 ألفا و45 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.