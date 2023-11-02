هل تستمر أسعار الحديد في الانخفاض بعد تراجعه اليوم؟.. خبير يوضح

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البنا، إن أسعار الحديد من المتوقع أن تعود إلى ما كانت عليه الشهر الماضي، أي أقل من 30 ألف جنيه للطن، وذلك عندما يزداد المعروض في الأسواق من الحديد عن الكميات المطلوبة حاليًا.

أسباب انخفاض الحديد

وأضاف البنا، في حديثه لـ«الوطن» أن أسعار الحديد اليوم الخميس تراجعت قرابة 250 جنيهًا في الطن، بعد الزيادة التي حدثت الأيام الأخيرة، نظرًا لزيادة الطلب على الحديد والاسمنت ومواد البناء كلها بسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات ساهمت في تسهيل استخراج تراخيص البناء لعدد كبير من الأفراد.

وسجلت أسعار الحديد اليوم الخميس، تراجعًا بقيمة 250 جنيهًا بالنسبة لحديد عز، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و530 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

وسجل سعر حديد عز 39 ألفا و927 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 2-11-2023، نحو 38 ألفًا و900 جنيه.

سعر حدید الجارحي

وسجل سعر حديد الجارحي اليوم، نحو 38 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 38 ألف جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 38 ألف جنيه.

سعر حدید مصر ستیل

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 38 ألفًا و900 جنيه للطن.

وسعر حديد الجيوشي للصلب 38 ألفًا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 38 ألفًا و800 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 38 ألفًا و700 جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي 38 ألفًا و877 جنيهًا.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الخميس نحو 39 ألفًا و200 جنيه.