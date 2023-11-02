عصابات المستوطنين تهاجم منازل الفلسطنيين بالخليل في حماية جنود الاحتلال

هاجمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، في حماية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المنازل الخاصة بمواطنين فلسطينيين في جنوب الخليل، اليوم الخميس، وأجبروا أصحاب المنازل على مغادرتها، قبل أن يقدموا على تحطيم محتوياتها، في محاولة لترويع الفلسطينيين وإجبارهم على ترك بيوتهم وأراضيهم.

مستوطنون مسلحون يهاجمون منازل الفلسطينيين في حماية جنود الاحتلال

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن المواطن محمد عبدالرحمن الجبارين، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين، هاجمت بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، منزله في منطقة «شعب البطم»، صمن «مسافر يطا»، جنوب الخليل، وأجبروا عائلته المكونة من تسعة أفراد، بينهم أطفال ونساء، على مغادرة المنزل، قبل أن يحطموا النوافذ والأبواب، وإتلاف ما فيه من أثاث.

اعتداءات للضغط على المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم وبيوتهم

وأوضح «جبارين» أن هذه الاعتداءات تهدف للضغط على المواطنين وترويعهم، وإجبارهم على ترك أراضيهم وبيوتهم والرحيل عن تلك المناطق، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء الثالث الذي تتعرض له عائلته في أقل من أسبوع.

وأكد أن المستوطنين قاموا خلال الأسبوع الماضي، بتدمير صهاريج المياه، وتلويث الآبار، واقتلاع أشتال مروية، إضافة للاعتداءات الجسدية بالضرب والتهديد بالقتل.