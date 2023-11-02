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عالم أزهري: الإيمان يدفع صاحبه إلى الخير ويبعده عن الشر

كتب:

مريم جاد
05:50 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
عالم أزهرى

عالم أزهرى

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن تقديم الإيمان على العمل الصالح إشارة إلى انبثاق العمل الصالح من الإيمان، فالإيمان هو الذي يدفع صاحبه إلى الخير ويزغه عن الشر.

العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح

وأضاف قابيل خلال حواره ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس، أن ربط الإيمان بالعمل الصالح إشارة إلى وجوب تلازمهما واعتبار العمل الصالح عنوانا أو مظهرا للإيمان، وهذا التلازم بين ذكر الإيمان والعمل الصالح يلحظ في الآيات القرآنية.

وتابع: «الإيمان يمنح صاحبه طمأنينة واستقرار نفس يجعلانه يصدر في أعماله وأهدافه، ويصبر على ما يلاقيه من مصاعب أثناء الرحلة».

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بقلم مريم جاد