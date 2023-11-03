«آن» طالبة متفوقة ولاعبة جمباز محترفة.. مارست اللعبة في سن الثالثة وتحلم بالعالمية

منذ نعومة أظافرها بدأت بممارسة رياضة الجمباز، واختارتها بسبب تعلقها بها، وبرعت فيها، جنبا إلى جنب مع رياضة رفع الأثقال، ورغم دراستها استطاعت التفوق في الرياضة وحققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية في بطولة مدارس الجمهورية للجمباز.

آن محمود مصطفى، طفلة في الثامنة، فازت مؤخراً بالمركز الثالث في بطولة مدارس الجمهورية للجمباز، ورغم صغر سنها، استطاعت الجمع بين الجمباز ورفع الأثقال، وتحكي لـ«الوطن»: «من وأنا عندي 3 سنين بتمرن كتير في اليوم، من 3 إلى 4 ساعات يوميًا لمدة 5 أيام في الأسبوع، وبروح المدرسة وارجع على التمرين، وبحاول انظم وقتي، وكنت مستعدة كويس للبطولة، وربنا وفقني».

الجمباز يقوي جسد «آن» ويساعدها دراسيًا

ساهمت رياضة الجمباز بشكل كبير في تقوية جسد «آن»، ومساعدتها في التوفيق بين الدراسة والرياضة: «الجمباز خلاني أقوى ومختلفة ومميزة، أنا بقيت سريعة في الجري وخلى طاقتي أكبر واقدر استحمل واستوعب مجهود اليوم من المدرسة والمذاكرة والتمرين، والجمباز خلى مفيش فرصة للكسل، وطبعًا والدتي ساعدتني كتير، وكمان المدربين الكابتن عمر السيد سلامة والكابتن عمر أبو هاشم».

تعتبر اللاعبة آن محمود من أصغر لاعبي رفع الأثقال، وقدمت لها الدعم لاعبة منتخب مصر السابقة في رفع الأثقال عبير عبد الرحمن وبطل رفع الأثقال كابتن محمد سلطان، لكن التوفيق بين الجمباز ورفع الأثقال كان صعبًا: «حبيت أركز في الجمباز أكتر، بس بعد ما حققت تقدم كبير في رفع الأثقال».

«آن» وحلم المشاركة الدولية

تحلم «آن» بالمشاركة الدولية في رياضة الجمباز ورفع اسم مصر عاليًا في دول العالم: «لما بدأت اتفرج على أبطال دوليين بدأ حبي للجمباز يكبر، وبقيت اشوف أن الحلم قرب واقدر أحقق لمصر نجاح كبير».