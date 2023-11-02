فيلمان جديدان في شهر نوفمبر.. لـ ليلى علوي وحسن الرداد

تستقبل دور العرض المصرية، أفلامًا جديدة في شهر نوفمبر، لتُشارك في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري، وتتنافس على صدارة شباك التذاكر، وهما فيلمي «آل شنب» و«بلوموندو».

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وموعد الفيلمين الجديدين، قبل طرحهما بالسينمات، وهما كالتالي:

«آل شنب»

قررت الشركة المنتجة لفيلم «آل شنب»، طرحه في السينمات اعتبارًا من يوم 29 نوفمبر الجاري، بعدما كان مُقررًا عرضه ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، قبل اتخاذ قرار تأجيله.

فيلم «آل شنب» بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

«بلوموندو»

واستقرت الشركة المنتجة على طرح فيلم «بلوموندو»، على طرحه في السينمات، في النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، لاسيما وأنه كان من المُقرر طرحه منذ أغسطس الماضي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول «بلموندو» الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها، إذ تحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.