كلاكيت تالت مرة.. ليلى علوي وبيومي فؤاد في فيلم جديد

قرر الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد، استغلال حالة النجاح الكبيرة التي لاحقتهما مؤخرًا، منذ التقاءهما فنيًا للمرة الأولى عام 2021 على شاشة السينما، حيث يستعدان لعمل فني جديد يحمل اسم جوازة توكسيك.

انطلاق تصوير فيلم جوازة توكسيك في نوفمبر

فيلم جوازة توكسيك والذي يجمع بين النجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، يتعاونان من خلاله للمرة على الثالثة مع المؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم، ويشارك في البطولة تامر هجرس، محمد أنور، نسرين طافش، والمقرر انطلاق تصويره في شهر نوفمبر المقبل.

أول لقاء سينمائي 2021

وكان اللقاء الأول بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، عام 2021 من خلال فيلم ماما حامل، والذي تدور قصته في إطار كوميدي، وشارك في البطولة حمدي الميرغني ومحمد سلام، هدى الأتربي ونانسي صلاح، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

اللقاء الثاني في 2023

وكان اللقاء الثاني من خلال فيلم شوجر دادي عام 2023، وتدور قصته في قالب اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته حمدي الميرغني، تامر هجرس، مي الغيطي، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.