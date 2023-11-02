متحدثة الصليب الأحمر: خروج العديد من مستشفيات غزة عن العمل بعد نفاد الوقود

أفادت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، بأن قطاع غزة يواجه «كارثة إنسانية غير مسبوقة»، ونقصاً كبيراً في المستلزمات الطبية، وخروج العديد من المستشفيات والعيادات الطبية عن العمل جراء نقص الوقود.

وتوجهت المتحدثة باسم اللجنة الدولية بنداء إنساني عاجل، بضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة، الذي يتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى تعطل بعض محطات معالجة المياه في قطاع غزة جراء نقص الوقود.

وأضافت المتحدثة باسم الصليب الأحمر أنه تم تقديم 14 شاحنة، تحمل 60 طن مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، وإرسال فريق جراحي متخصص إلى قطاع غزة، وباشر عمله بالمستشفيات هناك.

وتابعت المتحدثة أن قطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات يومياً، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان،لافتةً إلى ان النزاع الحالي في غزة غير مسبوق.

وناشدت المتحدثة باسم اللجنه الدولية للصليب الأحمر حماية المستشفيات في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي، وضرورة عدم إخلائها من المرضى.