أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% بعد قرار الفيدرالي ووسط ترقب أحداث غزة

عادت أسعار النفط للارتفاع مجدداً اليوم الخميس، لتنهي موجة تراجعات استمرت على مدى ثلاثة أيام، مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق المالية، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، بالإضافة إلى ترقب الأحداث في قطاع غزة وفي منطقة الشرق الأوسط.

خام برنت يرتفع بأكثر من 2%

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 2.1%، لتصل إلى 86.43 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% مسجلاً سعر 82.14 دولارًا للبرميل، بحسب شبكة (CNBC) اليوم الخميس.

قرار الفيدرالي يدفع النفط للارتفاع

وجاء ارتفاع النفط، بعد أن أبقى بنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25% - 5.50% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء.

وقال كالوم ماكفيرسون، رئيس السلع الأولية في إنفستك: «تفاعلت أسواق الأصول بشكل إيجابي مع قرار الفيدرالي الأمريكي أمس، وهو ما دفع النفط إلى التحرك للأعلى».

معدل التضخم في الولايات المتحدة

واستقر معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3.4% في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، وقال تاماس فارجا، المحلل في شركة الوساطة PVM، لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق هدف التضخم عند 2٪.

ويراقب المستثمرون أيضًا التطورات في الشرق الأوسط، والتي أبقت أسواق النفط في حالة تأهب حيث قد يؤدي صراع أوسع نطاقًا إلى تعطيل إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة، مع احتدام الحرب بين إسرائيل وغزة.