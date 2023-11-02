4 أرقام للإبلاغ عن مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، تخصيص عدة أرقام تضمنت أرضي وخط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين حول مخالفات البناء، فضلًا عن التعدي بالبناء على الرقعة الزراعية، ضمن خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم وحزم للتعدي على الأراضي الزراعية.

وتشهد محافظة الفيوم، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فضلًا عن مخالفات البناء، حيث جرى 58 مخالفة تعد خلال الـ 48 ساعة الماضية في مركزي إطسا والفيوم، وذلك ضمن خطة المحافظة للتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بهدف استرداد حق الشعب، والحفاظ على موارد الدولة.

الخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات البناء

وأصدرت محافظة الفيوم بيانًا، أوضحت خلاله رقم الخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات البناء بدون ترخيص أو على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، فضلًا عن بعض الأرقام الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ، والتي جاءت كالآتي، الخط الساخن «114» أو «0842168041» أو«0842168042» أو «0842168043».

إزالة التعديات بكافة صورها

من ناحيته، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة أشكالها وصورها سواء من خلال البناء أو التبوير، فضلًا عن إزالة تعديات البناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

وشدد محافظ الفيوم، على اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ورادعة ضد المتعدين بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والرقعة الزراعية، أو دون ترخيص، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من خلال رصدها بصورة فورية عبر منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بالتعاون مع المساحة العسكرية.

استمرار حملات الإزالة

وأشار محافظ الفيوم، إلى استمرار وتكثيف حملات الإزالة في مختلف مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، حتى إزالة كافة التعديات بمختلف صورها، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ومديرية أمن الفيوم، والجهات ذات الصلة، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حق الدولة والشعب.