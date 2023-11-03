حملات تموينية مكبرة على المنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت التجارية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، كما استهدفت المجازر وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

حملة تموينية على المنشآت الغذائية

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، في بيان، إن الحملة التموينية تتم بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة بين تموين وبيئة وعدم إعلان عن الأسعار ونقص في الاشتراطات الصحية، وتم ضبط 45 كيلو لحوم ومواد غذائية متغيرة الخواص وغيرها صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدامها بالكامل وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم قانونا.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، والاستماع لشكوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن لرصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.