«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا و«العظمى» بالقاهرة 30 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم يشهد استقراراً للأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، ويؤثر على الطقس امتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا للجو، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير.

«غانم»: انحصار الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الإعلاميين محمد عبده وجومانة ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ الرطوبة تنحصر في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يتسبب في الشعور بارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة لتصبح حول المعدلات أو أعلى منها بدرجة إلى درجتين.

درجات الحرارة العُظمى على القاهرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: «درجات الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترات النهار، ليتحول الإحساس بالطقس إلى خريفي مائل إلى الحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل تماماً على السواحل الشمالية للمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس حار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء بالنهار خاصة مع اشتداد أشعة الشمس».

واستطردت «غانم»: «سيشهد الطقس انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل وفي الساعات المتأخرة وفي الفجر والصباح الباكر، لغياب أشعة الشمس بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية، ليتحول الطقس إلى أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصةً المدن الجديدة».