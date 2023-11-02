طقس 72 ساعة مقبلة.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة الكثيفة والأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث تتأثر البلاد بعدة ظواهر جوية، من بينها الشبورة والأمطار الرعدية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرقات الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وتستمر طوال الأسبوع.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد أنه تتعرض حلايب وشلاتين غدا لتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، كما تتعرض مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء لتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب سناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي المساء، تسود أجواء لطيفة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره، خاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الجمعة 3 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 4-11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 5 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.