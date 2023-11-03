شروط المسابقة الدينية لطلاب الثانوية العامة.. الجوائز تصل إلى 3500 جنيه

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق مسابقة دينية لطلاب الثانوية العامة، حيث وجهت المديريات التعليمية المختلفة بالإعلان عن المسابقة الدينية الكبرى لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب.

نستعرض تفاصيل المسابقة الدينية لطلاب الثانوية العامة وفق منشور وزارة التربية والتعليم للمديريات المختلفة.

المسابقة الدينية لطلاب الثانوية العامة

تُطلق المسابقة الدينية لطلاب الثانوية العامة مع توافر بعض الشروط حيث حددت وزارة التربية والتعليم شروط المسابقة، وهي كما يلي:

1- أن يكون الطالب مقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2- أن تكون صفحات البحث المطلوب تقديمه من 20 إلى 25 صفحة مكتوبة بالكمبيوتر على ورق مقاس بهوامش (2.54 سم).

3- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14.

4- يشترط نسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني المجمع الملك فهد، بحجم 16 بلون عادي غير المسود.

5- تكتب النصوص الإنجليزية بالخط Times New Roman عادي حجم 12 في المتن، وحجم 10 في الحاشية السفلية.

- يشار للآية القرآنية باسم السورة يتبعه نقطنان: ثم رقم الآية.

- الالتزام بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

قيمة جوائز المسابقة الدينية

وتقدم وزارة الأوقاف، جوائز للمتسابقين الفائزين، وفق الترتيب

الأول 3500 جنيه.

المركز الثاني 2500 جنيه.

الثالث 1500 جنيه.

الرابع 1500 جنيه.

من الخامس إلى العاشر 1000 جنيه..