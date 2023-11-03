إنجي وجدان تعتزل السوشيال ميديا: «عايزة أرتاح»

قررت الفنانة إنجي وجدان، اعتزال جميع منصات السوشيال ميديا والابتعاد عنها في الوقت الحالي، وذلك وفق ما نشرت عبر حسابها على «إنستجرام»، دون أن تكشف عن أسباب قرارها، والمدة الزمنية التي ستغيب فيها وموعد استئناف نشاطها مرة أخرى.

إنجي وجدان: ابتعادي عن السوشيال ميديا مؤقت

وطلبت إنجي وجدان، من أصدقائها وجمهورها ومتابعيها، ضرورة التواصل معها عبر رسائل البريد الإلكتروني، وذلك في حالة إذا ما كان هناك أمرًا ضروريًا يستحق التواصل.

وكتبت عبر حسابها: «أنا آسفة، لكن مضطرة أن أقوم بالابتعاد عن السوشيال ميديا مؤقتًا، للحصول على بعض الراحة، ومن في حاجة لي بشكل ضروري عليه أن يقوم بإرسال إيميل».

انقسام متابعي إنجي وجدان حول سبب القرار

وتفاعل عدد من متابعيها مع المنشور، وانقسموا ما بين مؤيد لها في ظل الأحداث المؤسفة في فلسطين، ومنهم من طالبها بالاستمرار في تسخير حسابها على السوشيال ميديا لنشر جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.