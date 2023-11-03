انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة.. طن «الاستثماري» يتراجع 700 جنيه

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم، انخفاضا جديدا في أسعار الحديد بالمصانع والشركات، إذ تراجع طن الحديد الاستثماري بنحو 716 جنيها.

سعر الحديد الاستثماري

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الجمعة وفق ما جاء على صفحة بوابة الأسعار، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري 37 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

وانخفض سعر حديد عز 203 جنيهات، وبلغ سعر الطن 39 ألفًا و992 جنيهًا، تسليم أرض المصنع، ومن المفترض أن يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید مصر ستیل

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 38 ألفًا و900 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد المراكبي 38 ألفًا و877 جنيهًا، وسجل سعر حديد بشاي اليوم الجمعة، نحو 39 ألفًا و200 جنيه.

ووصل سعر حديد الجيوشي للصلب 38 ألفًا و800 جنيه، بينما بلغ سعر حديد العلا 38 ألفًا و800 جنيه، وبلغ سعر حديد السويس للصلب 38 ألفًا و700 جنيه.