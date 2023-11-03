أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023 في مصر.. «الاستثماري» بـ37 ألف جنيه

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة 3-11-2023، تفاصيل أسعار الحديد في المصانع والشركات، إذ سجلت ثباتًا مقارنة بأسعار أمس.

سعر الحديد الاستثماري

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

كما سجل سعر حديد عز 39 ألفًا و992 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

وسجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة 3-11-2023، نحو 38 ألفًا و900 جنيه.

سعر حدید الجارحي

كما سجل سعر حديد الجارحي اليوم، نحو 38 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 38 ألف جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 38 ألف جنيه.

سعر حدید مصر ستیل

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 38 ألفًا و900 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المراكبي 38 ألفًا و877 جنيهًا.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الجمعة، نحو 39 ألفًا و200 جنيه.

وسعر حديد الجيوشي للصلب 38 ألفًا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 38 ألفًا و800 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 38 ألفًا و700 جنيه.