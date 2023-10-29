«المستقلين الجدد»: جميع الأحزاب تفوض الرئيس لحماية الأمن القومي

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الأحزاب السياسية تتضامن خلف القيادة السياسية، وتشارك في كل الدعوات الخاصة بالخروج إلى الشوارع والميادين لتعبير الشعب عن غضبه، وإدانته بشكل كامل للاعتداء الوحشي على الأراضي الفلسطينية، فهناك تضامن برلماني واضح من الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، وتفويض للقيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي.

وأكد «عناني» خلال مداخلته على قناة «اكسترا نيوز»، أن الأحزاب السياسية جميعها مجتمعة على الوقوف خلف القيادة السياسية، وتفويض كامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه للحفاظ على الأمن المصري.

«العناني»: هناك توحد بين الشعب والدولة والقيادة

وتابع «العناني» أنه منذ بداية الأزمة، كانت هناك جهود سياسية وشعبية من جميع قوى المجتمع المدني، وكل الأحزاب السياسية أيضًا، بدعواتهم للخروج إلى الميادين، والتعبير عن التضامن مع الدولة المصرية، في إشارة واضحة للعالم بأن الشعب والدولة المصرية في اتجاه واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي لحظة توحد بين الشعب والدولة والقيادة، وبين جميع الأحزاب أيضًا.